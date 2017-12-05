В Киеве задержали девятерых сторонников Саакашвили

05 декабря 2017 г. 16:54
Источник: Новое Время
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Из-за столкновений в центре Киева во время задержания бывшего президента Грузии, экс-главы Одесской облгосадминистрации Михеила Саакашвили полицейские задержали девять человек.

"В отделение полиции доставили девять человек. По линии 103 сообщений не поступало", - заявила Общественному радио пресс-секретарь столичной полиции Оксана Блищик.

Ранее сообщалось, что полицейские задержали пятерых сторонников лидера Руха новых сил Михеила Саакашвили.

Напомним, что 5 декабря в Киеве задержали бывшего президента Грузии, экс-главу Одесской облгосадминистрации Михеила Саакашвили в рамках дела о содействии участникам преступных организаций и их укрытии.

Генеральная прокуратура подозревает, что политическую деятельность Саакашвили спонсировал украинский олигарх Сергей Курченко, который вместе с другим окружением Виктора Януковича сбежал из Украины.

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