В Киргизии ЦИК назначит повторные выборы в парламент

09 октября 2020 г. 12:45
Источник: РБК-Украина
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Центральная избирательная комиссия Киргизии назначит повторные парламентские выборы до 6 ноября. Решение принято по итогам рассмотрения заявления от 12 политических партий, не согласных с итогами голосования.

Об этом сообщает 24.kg.

ЦИК также принял меры против трех больших партий, выигравших прошедшие выборы, отменив регистрацию их списков и направив в генпрокуратуру поступившие на них жалобы.

Комиссия просит парламент решить, допускать ли эти партии на новые выборы.

В Центризбиркоме также просят депутатов парламента рассмотреть поправки в избирательное законодательство: снизить порог, залог и решить вопрос о форме № 2.

Напомним, оппозиционные партии Киргизии объединились и выдвинули кандидата в премьеры.

Президент Киргизии заявил о попытке захвата власти в стране.

Кроме того, президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков на фоне массовых протестов заявил о готовности уйти со своего поста.

 

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