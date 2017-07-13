В Китае умер нобелевский лауреат Лю Сяобо

В Китае в возрасте 61 года умер лауреат Нобелевской премии мира Лю Сяобо, сообщили местные власти.

Как передает BBC, китайский диссидент скончался в больнице на северо-востоке Китая, где он проходил терапию рака печени.

Напомним, что в июне Лю Сяобо освободили из тюрьмы в связи с неизлечимой болезнью. Его в критическом состоянии перевели в университетскую клинику города Шеньян.

Лю Сяобо - самый известный политический заключенный Китая. Он был осужден в 2009 году к 11 годам лишения свободы по обвинению в подстрекательстве к подрыву государственного строя.

В 2010 году правозащитник стал лауреатом Нобелевской премии мира "за длительную ненасильственную борьбу за фундаментальные права человека в Китае". Китай осудил этот шаг. Лю Сяобо так и не смог забрать премию.