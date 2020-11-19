В Конгрессе США проголосовали против возвращения России в G7

Палата представителей Конгресса США приняла законопроект, направленный на то, чтобы не допустить участия России во встречах "Большой семерки" (G7) и восстановления формата G8 с участием РФ.

Документом предусмотрен запрет на использование вашингтонской администрацией федеральных средств с целью "поддержки или содействия участию России в заседаниях G7 и восстановления G8 с участием РФ", передает Голос Америки.

Согласно законопроекту, восстановление G8 возможно только после того, как госсекретарь и директор национальной разведки США смогут убедить законодателей в том, что Россия "прекратила любое вмешательство в выборы в США или других странах G7, государствах НАТО и ЕС" и полностью выполняет свои обязательства в рамках Минских договоренностей, "прекратила незаконную оккупацию Крыма, Южной Осетии и Абхазии" и "вывела свои войска и вооружения из Приднестровья".

Теперь инициативу должен будет рассмотреть Сенат, где большинство сейчас принадлежит республиканцам.

В случае утверждения законопроекта верхней палатой он поступит на подпись главе государства.

Ранее глава МИД Германии выступил против возвращения формата G8 с Россией. Гайко Маас напомнил, что причиной исключения России были аннексия Крыма и интервенция на востоке Украины.

Напомним, в G7 входят США, Канада, Германия, Япония, Франция, Великобритания и Италия.

Россия была исключена из состава G8 в 2014 году - после аннексии украинского Крыма.

В июне 2018 глава Белого дома уже высказывался за возвращение РФ в этот международный клуб, но предложение не нашло отклика в других его членов.

31 мая Трамп назвал формат G7 неэффективным и сообщил о намерении пригласить на саммит Россию, Индию, Южную Корею и Австралию. Против этого ранее высказался премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Глава дипломатии ЕС Хосеп Боррель заявил, что США действующий глава G7 имеют ряд прерогатив, но не могут изменять состав формата за счет новых стран.

Ранее против возвращения формата G8 с Россией также выступила Франция.