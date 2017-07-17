В Кремле не могут придумать образ для Путина – росСМИ

17 июля 2017 г. 10:17
Источник: Зеркало недели
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В Кремле не могут придумать "образ будущего" для предстоящей избирательной кампани и действующего президента РФ Владимира Путина.

Уже сменилось несколько ответственных за эту работу, однако результата пока нет. "Образ будущего – это главная идеологема кампании, объясняющая цель политики нового срока для разных социальных групп и общества в целом".

Разработка этого вопроса может быть бесконечной, объяснил источник: "Мир меняется, меняются обстоятельства: когда все начиналось, был "враждебный Обама", затем появился Трамп. Меняется и внутреннее содержание документов. В какой-то момент это остановится, чтобы все превратить в программу".

Сам образ будущего, не исключено, будет готов непосредственно к началу кампании в декабре 2017 года. Сами выборы президента РФ назначены на весну 2018 года.

Как сообщалось, в Кремле готовятся к последним президентским выборам Путина. В администрации не видят конкурентов Путину и считают выборы референдумом о доверии президенту РФ.

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