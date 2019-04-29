В Кремле отреагировали на слова Зеленского о российских паспортах

29 апреля 2019 г. 13:30
Источник: РБК-Украина
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Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков отреагировал на заявление будущего президента Украины Владимира Зеленского об упрощении выдачи российских паспортов украинцам.

Об этом сообщают росСМИ.

Как отметил Песков, слова Зеленского о паспортизации "приняты во внимание". Он также добавил, что Кремль все "тщательно фиксирует".

"Действительно, идет обмен заявлениями. Мы тщательно фиксируем, берем во внимание", - заявил представитель Кремля.

Кроме того, Дмитрий Песков отметил, что на пресс-конференции в Пекине Путин "достаточно четко изложил свой подход к основам диалога" с украинской стороны.

Напомним, ранее будущий президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал заявление Путина о возможном упрощении процедуры получения российских паспортов гражданами Украины. Зеленский подчеркнул, что такими действиями Россия "зря тратит время".

Добавим, владимир Путин подписал указ об упрощении процедуры предоставления российского гражданства жителям "Донецкой и Луганской народных республик".

Позже Путин заявил, что Российская Федерация может упростить процедуру предоставления гражданства и выдачи паспортов для всех граждан Украины.

По его словам, Москва рассматривает возможность упрощенного порядка предоставления гражданства России не только жителям оккупированного Донбасса, но и всей Украины.

 

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