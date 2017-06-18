В Крыму военкомат потребовал от призывника - свидетеля Иеговы письменно отречься от веры

18 июня 2017 г. 10:46
Источник: Левый Берег

В аннексированном Россией Крыму призывная комиссия военкомата потребовала от призывника - свидетеля Иеговы предоставить документ об отказе от своей веры и переходе в другую.

Об этом сообщается на сайте "Свидетелей Иеговы".

"В июне верующий, в очередной раз посещая местный военный комиссариат, получил предложение пройти альтернативную гражданскую службу. Он согласился, добавив, что уже долгое время добивается именно этого. Но затем ему было сказано, что право на прохождение АГС будет предоставлено только при условии отречения от своих религиозных взглядов", - говорится в сообщении.

В двух повестках от призывника потребовали явиться в военкомат "для предоставления документов о перемене веры". В какую именно веру он должен перейти, а также где получить такие документы, не объяснили, но добавили, что в случае отказа он пойдет под суд.

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