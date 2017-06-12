В Крыму заметили тенденцию упадка туристического потока

После оккупации Крыма русскими количество туристов сократилось в несколько раз. Начинают замечать.

Глава оккупационной администрации Ялты Андрей Ростенко прогнозирует этим летом еще более тяжелый туристический сезон.

"Есть тенденция упадка туристического потока в Крым. Но, чтобы нам остаться конкурентоспособными нужно научиться правильно строить экономическую политику туристического направления. Пусть нам сейчас будет немного тяжелей, но точно знаем, что это движение вперед", - цитирует Ростенко местное издание "Новости Крыма".

С начала двухтысячных годов туризм в Крыму успешно развивался. До аннексии полуострова, в 2012 году Крым посетили более 6 млн человек, а в 2013 году - 5,9 млн туристов.

В 2015 году по данным Ассоциации индустрии гостеприимства Украины, в Крыму побывали всего 1,7 млн туристов, а в 2014 году - около 1,5 млн человек.