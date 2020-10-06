В Кыргызстане ЦИК признала недействительными результаты парламентских выборов

Центральная избирательная комиссия Кыргызстана признала недействительными результаты парламентских выборов.

Об этом сообщает 24.kg со ссылкой на члена ЦИК Гульнару Джурабаеву.

По ее словам, комиссия также обсуждала вопрос о возможном самороспуске.

"Я считаю, что этой избирательной кампанией мы дискредитировали себя, и поэтому лучшим и правильным в этом случае будет решение о досрочном сложении полномочий", - сказала Джурабаева.

Отмечается, что состав комиссии формирует парламент согласно квотам представленных в нем фракций.

В Кыргызстане в выборах 4 октября в парламент, куда избирается 120 депутатов, принимали участие 16 партий. По предварительным данным, семипроцентный избирательный барьер преодолели четыре из них. Это провластные "Биримдик" и "Мекен Кыргызстан", а также центристская "Кыргызстан" и оппозиционная "Бутун Кыргызстан".

5 октября местные партии Бишкека вышли на митинги несогласия с результатами парламентских выборов. На акции протесты вышли несколько тысяч человек. Акции переросли в столкновения с полицией.

Митингующие захватили Белый дом, а также освободили экс-президента Атамбаева из СИЗО Госкомитета нацбезопасности.

После протестов в Бишкеке подожгли здание Белого дома.

По последним данным, в ходе протестов в Кыргызстане погиб человек. Еще 590 митингующих получили ранения.

