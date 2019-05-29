В Латвии сегодня пройдут выборы президента

29 мая 2019 г. 10:44
Источник: Европейская правда
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Депутаты парламента Латвии в среду проведут выборы президента. На пост главы государства претендуют три кандидата.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

Партии правящей коалиции договорились выдвинуть единого кандидата на пост президента - им стал судья Суда Европейского Союза Егилс Левитс.

После этого Крестьянский союз Латвии, входящий в оппозиционный Союз "зеленых" и крестьян, выдвинул на эту должность омбудсмена Юриса Янсонса, еще несколько депутатов выдвинули своего коллегу Дидзиса Шмитс.

Выборы будут открытыми - это значит, что станет известно, за кого из претендентов на высокий пост проголосовал каждый из депутатов. Для избрания президента нужно набрать 51 голос. Если необходимое число голосов не собрано, голосование проводится снова.

Фаворитом президентской гонки считается Левитс, который может получить 55 голосов депутатов.

Отметим, что действующий президент Раймонд Вейонис решил не баллотироваться на этот пост повторно.

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