В летевший из Стамбула в Тбилиси самолет ударила молния

19 июня 2017 г. 11:34
Источник: РБК - Украина
247 просмотров

В самолет авиакомпании Atla Global, который совершал рейс по маршруту Стамбул - Тбилиси, ударила молния.

Об этом сообщает телеканал "Рустави 2".

Отмечается, что самолет вернулся в аэропорт вылета из-за удара молнии.

Так, авиалайнер сел спустя несколько минут после взлета. По словам пассажиров, попадание молнии в воздушное судно вызвало панику на борту. После приземления самолета его пассажиров отправили другим рейсом. Согласно данным на сайте аэропорта Ататюрка в Стамбуле, рейс KK 679 вылетел в 23:00. При этом в пресс-службе аэропорта заявили журналистам, что рейс вылетел из аэропорта Ататюрка с опозданием из-за непогоды.

Напомним, в октябре прошлого года в самолет А320, который выполнял рейс из Мюнхена в Москву, ударила молния и прожгла насквозь носовую часть.
 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
В Телекомпанию «АТН» требуются журналисты. Тел.: 7-140-170                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Запчасти и инструменты для малой механизации и мед оборудования                         Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Запчасти для любой техники и автомобилей из США без посредников                         Sexshop. Суперпоступление                          Квартиры посуточно в Харькове                          Закажи окно и получи гарантированный подарок!                          Распродажа! Тренажеры для домашнего спортзала и другие товары для дома!                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.