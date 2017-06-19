В летевший из Стамбула в Тбилиси самолет ударила молния

В самолет авиакомпании Atla Global, который совершал рейс по маршруту Стамбул - Тбилиси, ударила молния.

Об этом сообщает телеканал "Рустави 2".

Отмечается, что самолет вернулся в аэропорт вылета из-за удара молнии.

Так, авиалайнер сел спустя несколько минут после взлета. По словам пассажиров, попадание молнии в воздушное судно вызвало панику на борту. После приземления самолета его пассажиров отправили другим рейсом. Согласно данным на сайте аэропорта Ататюрка в Стамбуле, рейс KK 679 вылетел в 23:00. При этом в пресс-службе аэропорта заявили журналистам, что рейс вылетел из аэропорта Ататюрка с опозданием из-за непогоды.

Напомним, в октябре прошлого года в самолет А320, который выполнял рейс из Мюнхена в Москву, ударила молния и прожгла насквозь носовую часть.

