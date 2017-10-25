В Лондоне хакеры украли данные пациентов пластических хирургов

Представители лондонской клиники London Bridge Plastic Surgery (LBPS) заявили, что их компьютерные специалисты и полиция имеют подтверждение взлома системы.

Об этом сообщает ВВС со ссылкой на сайт Daily Beast.

"Хакеры, взявшие на себя ответственность за атаку, говорят, что получили "терабайты" информации", - говорится в сообщении.

Полиция Лондона расследует обстоятельства происшествия.

Хакер или группа хакеров, которые называют себя Dark Overlord ("темный повелитель"), заявили, что похитили фотографии гениталий и других частей тела пациентов клиники. Они утверждают, что среди похищенных данных есть информация о членах королевской семьи. Хакеры обещают выложить в открытый доступ список пациентов и соответствующие фото.

"Сейчас мы выясняем, какие именно данные похитили, - говорится в заявлении LBPS. - То, что они избрали своей мишенью наших пациентов - ужасно".

Пресс-секретарь лондонской полиции сообщила, что полицейских известили о кибератаке 17 октября. По ее словам, пока никого не арестовали, расследование продолжается.Клиника LBPS оказывает услуги многим известным пациентам, среди которых модель и телеведущая Кэти Прайс, которая недавно благодарила врачей клиники на своей странице в Instagram за подтяжку лица.

В Управлении уполномоченного по охране личных данных заявили: "Нам сообщили о том, что произошло, и мы сейчас изучаем подробности. В соответствии с законодательством об охране данных, все организации обязаны обеспечивать безопасность персональной информации".

Ранее Dark Overlord уже заявлял о своей причастности к громким случаям взлома защищенных данных, например компьютерной системы американского медиагиганта Netflix в этом году. В апреле 10 новых эпизодов телевизионного сериала "Оранжевый - хит сезона" выложили в сеть после того, как Netflix отказался заплатить шантажистам.