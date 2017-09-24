В Мексике произошло еще одно землетрясение

В штате Чьяпас в Мексике произошло землетрясение магнитудой 5,8.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Национального сейсмологического центра Мексики (SSN).

По данным центра, землетрясение произошло в 05:06 по местному времени (13:06 по Киеву) на глубине 57 км. Очаг землетрясения находился в 122 км юго-западнее города Тонала в мексиканском штате Чьяпас. Данные о пострадавших и погибших не указываются.

Ранее 24 сентября координатор сил гражданской обороны Мексики Луис Фелипе Пуэнте заявил, что число жертв землетрясения, произошедшего 19 сентября, увеличилось до 307 человек. По его словам, 169 человек погибли в мексиканской столице Мехико, еще 73 в штате Морелос, 45 человек погибли в штате Пуэбла, 13 - в штате Мехико, еще шестеро в штате Герреро и один человек погиб в штате Оахака.

Подземные толчки магнитудой 7,1 были зафиксированы 19 сентября в 98 км юго-западнее города Пуэбло-де-Сарагоса на юге Мексики. Затем произошло еще 11 подземных толчков магнитудой до 4,0. Землетрясение разрушило множество зданий, в результате многие мексиканцы остались без жилья, без электричества остались около 4 млн граждан страны.