В мэрии отрицают, что работников КП заставляют прийти на церемонию прощания с Кернесом

Тело Геннадия Кернеса чартерным рейсом доставят сегодня в Харьков вечером, а его похороны состоятся в среду. Утром запланирована церковная служба в Благовещенском соборе, а после - с девяти до часу дня в холле оперного театра будет проходить гражданская панихида.

Игорь Терехов, и.о. мэра Харькова:

Обязательно будет соблюден масочный режим, будем просить о соблюдении социальной дистанции. Именно поэтому мы взяли 4 часа, именно поэтому мы попросили владыку свинуть службу на более ранний период, чтобы как можно больше харьковчан и гостей города смогли попрощаться с Геннадием Адольфовичем.

В муниципалитете говорят, что на похороны приедут представители других крупных городов, официальные лица, друзья Кернеса из других городов, а также ожидают большое количество горожан. При этом в мэрии категорично опровергают информацию, которая накануне появилась в пабликах, о настойчивых рекомендациях работникам КП прийти на гражданскую панихиду.

Игорь Терехов, и.о. мэра Харькова:

Я уверен, что ни один из директоров КП такого сделать не мог. Любовь харьковчан к этому человеку такая безграничная, что не нужно просить даже выйти попрощаться: люди сами хотят, люди сами придут.

Похоронят Геннадия Кернеса в тот же день на втором городском кладбище, на Пушкинской. В день похорон водителей просят без надобности не выезжать в центр, потому что частично он будет перекрыт до четырех часов дня. В частности, часть улицы Сумской, а также Пушкинской, участок дороги возле Благовещенского собора.