В МИД РФ назвали "прискорбными" новые правила пересечения границы с Украиной

11 июля 2017 г. 16:20
Источник: УНИАН
131 просмотр

"Мы внимательно изучаем нововведения украинских властей и степень их соответствия с имеющимися между двумя странами межгосударственными договоренностями. Уже после этого будем смотреть на то, как мы должны на это реагировать", - заявили в МИД.

В российском МИДе считают, что введение Киевом предварительной регистрации для россиян является "шагом в неправильном направлении" и называют его "прискорбным".

Об этом заявил статс-секретарь, заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин.

"Мы внимательно изучаем нововведения украинских властей и степень их соответствия с имеющимися между двумя странами межгосударственными договоренностями. Уже после этого будем смотреть на то, как мы должны на это реагировать", - заявил он.

По словам чиновника, сейчас складывается впечатление, что "эти шаги могут увести в неверном направлении и ударить по человеческому измерению отношений" между странами.

"Это было бы прискорбно", - сказал Карасин.

Как заявил 10 июля секретарь СНБО Александр Турчинов, от россиян будут требовать предварительную регистрацию во время поездок в Украину. 

В РФ пригрозили ответными мерами на новые правила въезда россиян в Украину.
 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
В Телекомпанию «АТН» требуются журналисты. Тел.: 7-140-170                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Sexshop. Суперпоступление                          Недвижимость Италии                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.