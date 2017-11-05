В Минобороны открестились от облав на призывников в ночных клубах

Организаторы рейдов в публичных заведениях с проверкой документов и задержанием молодых людей манипулируют обязанностями Вооруженных сил Украины и в частности - военного комиссариата.

Об этом заявил пресс-офицер управления по связям с общественностью ВСУ Юзеф Венскович, сообщает Украинская правда.

"Нет, военкоматы никаких проверок или облав не проводят: они не имеют таких полномочий - проверять документы на улице. Это полномочия Нацполиции", - заявил Венскович.

При этом пресс-офицер не исключил, что проведение подобных рейдов является инициативой местного управления. Он добавил, что ответственность за призыв граждан на военную службу возлагается на местные органы власти.

"Для этого они формируют призывную комиссию, которую возглавляет один из заместителей главы госадминистрации. В состав комиссии входят военный комиссар, представитель Нацполиции, медицинский работник и работники органов соцзащиты населения и другие должностные лица, в соответствии с решением глав обладминистраций и их заместителей", - отметил спикер ВСУ.

В случае, если гражданин уклоняется от призыва, призывная комиссия принимает соответствующее решение, что он уклоняется, или имеет законодательные основания для отсрочки службы и передает документы в Нацполиции для принятия мер - админвзыскания, принудительного привода в призывной участок, возбуждения дела и т.д.

Напомним, в ночь на 28 октября правоохранители задержали в ночном клубе Jugendhub в Шевченковском районе Киева 17 человек, у которых были наркотические вещества. Кроме того, сотрудники военного комиссариата доставили 32 человек в пункт сбора призывников, заподозрив их в уклонении от призыва на срочную службу.

В ночь с пятницы на субботу военные с полицией устроили облаву на людей призывного возраста во Львове.