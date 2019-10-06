 

В Минске люди вышли на митинг против возможного объединения с Россией

06 октября 2019 г. 19:15
Источник: ТСН.ua
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В столице Беларуси Минске на площади Свободы люди собрались на митинг за независимость. Около сотни человек протестовали, в частности, против возможной интеграции с Россией,  сообщает "Радио Свобода".

Как отмечается, митинг инициировал оппозиционер Николай Статкевич в рамках предвыборных пикетов кандидатов в депутаты. На мероприятие в центре Минска пришло около 100 человек.

Напомним, белорусский президент все чаще говорит об угрозе суверенитету его страны. Россия активизировала свою деятельность на договоре о создании Союзного государства от 1999 года, по которому РФ и Беларусь должны создать конфедерацию с единой политической, экономической, военной, таможенной, валютной, судебной, культурной и другими системами. Фактически это означает слияние двух стран в одно государство.

Ранее Александр Лукашенко отметил, что "включить куда-то (к России - ред.) страну не получится", поскольку в стране уже родились суверенные и независимые люди. В то же время, в сентябре Беларусь и Россия заявили, что активно разрабатывают так называемую программу экономической интеграции. И начаться она может этой зимой.

 

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