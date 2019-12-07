В Минске начались протесты против интеграции с Россией

В столице Беларуси в субботу, 7 декабря, проходит акция протеста против интеграции с Россией.

Как видно из трансляции Радио Свобода, на акции начались столкновения.

Отмечается, что за короткое время на Октябрьской площади в Минске собрались более тысячи человек.

Протестующие хотели подняться на ступеньки Дворца Республики, однако им преградили путь люди в штатском. Они оттолкали протестующих и журналистов и стали кордоном на лестнице.

Правоохранителей в форме на площади есть только несколько правоохранителей в формах. В мегафон протестующих призывают разойтись.

Во время толкотни с "людьми в штатском" активисты скандировали "позор", "фашисты", "независимость" и "живет Беларусь".

После столкновения протестующие пошли к лестнице Дома профсоюзов, который расположен рядом и "люди в штатском" побежали вместе с толпой. Так протестующие начали "гонять" переодетых служащих от лестницы до лестницы.

Напомним, что ранее Лукашенко заявил, что Беларусь не войдет в состав "братской России". Россия и Беларусь не ведет переговоры по политическим вопросам, в частности, о создании единого парламента, заверил Лукашенко.

Тем временем, по данным СМИ, Соглашение об интеграции может быть подписано уже в эти выходные.