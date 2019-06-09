В Молдове 6 сентября пройдут досрочные парламентские выборы

09 июня 2019 г. 15:26
Источник: УНИАН

Исполняющий обязанности президента Молдовы Павел Филип объявил о роспуске парламента и назначении досрочных выборов на 6 сентября.

Филип, которому Конституционный суд страны передал полномочия президента, сразу же подписал указ о роспуске парламента Молдовы. Также и. о. президента издал указ о назначении досрочных парламентских выборов в стране.

Согласно решению Филипа, досрочные выборы молдовского парламента состоятся 6 сентября 2019 года

Напомним, Конституционный суд Молдовы временно отстранил президента Игоря Додона от должности. Полномочия передали экс-премьеру Павлу Филипу. Решение приняли из-за того, что Додон не распустил парламент.

 

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