В Мьянме без вести пропал военный самолет

Между южным городом Миик и Янгон пропал военный самолет Мьянмы, в котором находилось 116 человек. Об этом сообщает агентство France-Presse.

Как сообщается, связь с самолетом была внезапно потеряна примерно в 13:35 (07:05 по Гринвичу), когда он достиг около 20 миль к западу от города Давэйа.

На поиски были по тревоге подняты корабли и самолеты. На борту самолета находились 105 пассажиров и 11 членов экипажа. Основную часть пассажиров составляли члены семей военнослужащих, базирующихся в прибрежной зоне.

Источники агентства считают, что самолет попал в воздушную яму, поскольку погода в районе пропажи была хорошей. На данный момент судьба самолета и его пассажиров неизвестна. Напомним, в США в округе Вентура потерпел крушение легкий самолет, в результате чего погибли по меньшей мере двое людей. Лайнер упал в холмистой местности недалеко от города Камарилья, на восток от долины Санта-Розы.

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