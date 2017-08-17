В Нацгвардии создали специальные роты для борьбы с пьянством

17 августа 2017 г. 15:41
Источник: Левый берег
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Национальная гвардия создала роты уставного порядка для борьбы с пьянством среди военнослужащих.

Об этом рассказал заместитель командующего Нацгвардии по работе с личным составом Ярослав Сподар.

"Когда у нас пошло пьянство, мы создали так называемые "роты уставного порядка" в Золочеве Львовской области. У нас было туда три заезда. То есть мы всех, кто злоупотреблял, условно говоря, в основном это были мобилизованные, собирали в группы по зоне АТО и отправляли в Золочев", - сказал он.

В ротах уставного порядка проводились учебные сборы злоупотребляющих алкоголем военных, а также они общались с капелланами, психологами, медиками, занимались физкультурой и закаливанием снегом.

По словам Сподара, данные меры позволили Нацгвардии практически побороть пьянство и существенно снизить количество правонарушений среди военных.

Ранее Министерство обороны обязало командиров военных подразделений создать в подчиненном коллективе "атмосферу нетерпимости к пьянству".

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