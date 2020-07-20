В НАПК изучают декларацию Кучера и других чиновников

20 июля 2020 г. 14:04
Источник: ZN.UA
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Нацагентство по предотвращению коррупции (НАПК) проверяет декларации президента Украины Владимира Зеленского и пятого президента Петра Порошенко. Речь идет о декларациях за 2018 и 2019 годы. Об этом сообщает НАПК на своей странице в Facebook.

Кроме этого НАПК проведет проверку деклараций еще 13 человек, среди которых:

  • Алексей Кучер, председатель Харьковской областной государственной администрации;
  • Александр Ткаченко, министр культуры и информационной политики;
  • Дмитрий Дубилет, бывший министр Кабинета министров;
  • Илья Емец, бывший министр здравоохранения;
  • Андрей Загороднюк, бывший министр обороны;
  • Павел Климкин, бывший министр иностранных дел;
  • Евгений Нищук, бывший министр культуры;
  • Захид Александр Шефер, первый заместитель начальника Службы автомобильных дорог в Днепропетровской области;
  • Константин Марьевич, Начальник отдела обеспечения работы министра Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства;
  • Сергей Перепелятник, директор КП "Кременчугская городская телерадиокомпания",
  • Лариса Ткач, заместитель начальника ЖЭУ "Печерскжитло";

Главной причиной проверки информации в декларациях является высокая должность заявленных особ. Проверяются все лица, занимавшие такие должности в 2019 году, даже если сегодня они уже не являются топ-чиновниками.

Среди других оснований для проверки: информация о возможном нарушении от граждан, информация из медиа и от юридических лиц; установленное НАПК несоответствие уровня жизни должностного лица задекларированным имуществу и доходам в результате мониторинга образа жизни; выявление несоответствий по результатам логического и арифметического контроля; когда поданная субъектом декларирования декларация содержит поля, в которых субъект декларирования выбрал отметку "Член семьи не предоставил информацию".

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