В Николаеве суд лишил русский язык статуса регионального

Николаевский окружной административный суд признал недействительным решение областного совета о предоставлении русскому языку статуса регионального.

Об этом говорится на сайте прокуратуры Николаевской области.

Николаевский окружной административный суд удовлетворил иск первого заместителя прокурора Николаевской области о признании противоправным и недействительным решение Николаевского областного совета от 7 сентября 2012 года "О реализации требований закона Украины "Об основах государственной языковой политики" в Николаевской области".

Отметим, что решением областного совета в 2012 году с целью реализации закона признано, что на территории Николаевской области наряду с украинским языком как государственным действует русский язык как региональный.

В то же время, Конституционным судом Украины в феврале 2018 года указанный закон признан не соответствующим Конституции Украины.

Решения и заключения, принятые Конституционным судом Украины, являются обязательными и окончательными.

Суд согласился с доводами прокурора, признав противоправным и недействительным решение Николаевского областного совета.

Напомним, в сентябре 2017 года сообщалось, что в школах Николаева родителям раздают заявления о желании изучать русский язык их детьми.