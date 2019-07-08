В ОБСЕ поддержали декларацию о милитаризации Крыма

ПА ОБСЕ приняла декларацию, в которой говорится о милитаризации аннексированного Крыма и Черного моря.

Парламентская ассамблея Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе сегодня приняла декларацию, содержащую резолюцию "Милитаризация Российской Федерацией временно оккупированной Автономной Республики Крым и города Севастополь, Украина, Черного моря и Азовского моря".

"Только что Парламентская ассамблея ОБСЕ 94 голосами за, 7 против, приняла Люксембургскую декларацию. Частью декларации стала наша резолюция с осуждением аннексии Крыма и милитаризации акваторий оккупированных Севастополя, Крыма, Черного и Азовского морей. Кроме того, частью декларации стала литовская резолюция об угрозе Северного потока - 2", - написал он.

Кроме того, по словам Высоцкого, 24-й пункт доклада политического комитета ПА ОБСЕ, который также стала частью декларации, отмечает, что именно Россия не выполняет Минские договоренности и призывает к выполнению ею Минска.

"Россияне как всегда попытались сорвать заседание. В этом году рассказывая об отсутствии кворума. Пикантность ситуации заключалась в том, что с 9 членов делегации России на заседании присутствовал только один. То есть, сами они срывали кворум Ассамблеи, при этом протестуя против срыва кворума. Эта провокационное поведение российской делегации встретило осуждение среди многих других делегаций ", - добавил представитель Украины.