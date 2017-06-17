В ОБСЕ зафиксировали на Донбассе почти 100 взрывов за минувшие сутки

За минувшие сутки Специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) зафиксировала в Донецкой и Луганской областях 98 взрывов.

"В Донецкой области СММ констатировала уменьшение количества случаев нарушения режима прекращения огня, в том числе около 60 взрывов, если сравнивать с предыдущим отчетным периодом (15 июня), когда, среди прочего, было зафиксировано примерно 540 взрывов", - говорится в отчете.

В то же время в Луганской области наблюдается увеличение количества нарушений режима прекращения огня - 38 взрывов (по сравнению с предыдущим отчетным периодом, когда речь шла о 26 взрывах).

Ранее сообщалось, что 17-го июня, около 18:00 боевики обстреляли жилой сектор населенного пункта Бердянское вблизи Мариуполя, применив оружие, запрещенное Минскими договоренностями.