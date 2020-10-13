В Офисе президента прокомментировали анонсированный Зеленским опрос в день выборов

Анонсированный президентом Украины Владимиром Зеленским опрос в день выборов 25 октября не будет иметь прямых юридических последствий, заявили в пресс-службе Офиса президента.

"Подчеркиваем, что опрос, который предлагается провести 25 октября, в отличие от референдума, как это определено для референдума Конституции, не будет иметь прямых юридических последствий", - говорится в сообщении.

"Потребность в этой форме непосредственной демократии обусловлена ​​тем, что содержание политики в государстве должен определять народ, а не только те, кто имеет достаточно медийного влияния и денег, чтобы манипулировать в своих личных интересах впечатлением об общественном мнении. 25 октября мы узнаем о том, что на самом деле думает народ. А также поставим те вопросы, которые никто и никогда не хотел ставить своим согражданам в нашей стране", - пояснили в пресс-службе ОП.

В Офиса президента считают, что опрос является одним из инструментов влияния граждан на содержание государственной политики.

"Предложенный Президентом общенациональный опрос даст возможность каждому гражданину высказаться о том, что действительно важно для общества, чтобы на уровне всего государства можно было засвидетельствовать общественное мнение без его корректировки различными ангажированными "экспертами" и политиками с более чем 20-летним стажем манипуляции народными ожиданиями. То есть государство ставит прямые вопросы обществу и получает прямые ответы без посредников", - добавили в Офисе президента.

Напомним, о том, что 25 октября возле избирательных участков проведут опрос украинцев, в ходе которого им зададут 5 вопросов, Зеленский рассказал сегодня в своем видеообращении в Фейсбук. Но какие именно будут вопросы заданы - не уточнил, отметив, что это будет известно позже.

В Комитете избирателей Украины отреагировали на данное заявление президента, сообщив, что проведение всенародного опроса в день голосования не предусмотрено Избирательным кодексом Украины.