В Офисе президента вспышка COVID-19: вирус выявили у Резникова и Демченко

После визита во Францию в Офисе президента и Управлении госохраны произошла вспышка коронавируса. Об этом сообщает издание "Новое время" со ссылкой на свои источники.

"Коронавирусом заразился министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников. Кроме того...заразился и советник президента Украины Руслан Демченко", — пишет издание.

Отмечается, что диагноз у обоих подтвердился вчера вечером.

Напомним, вчера жена президента Владимира Зеленского сообщила о том, что у нее обнаружили коронавирус.