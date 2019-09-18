В ООС готовятся к полному отводу войск – командующий

Командующий операции Объединенных сил генерал-лейтенант Владимир Кравченко заявил, что вдоль всей линии разграничения на Донбассе проводятся подготовительные мероприятия по отводу войск.

Об этом сообщили в пресс-службе Операции Объединенных сил.

"На сегодняшний день проводятся подготовительные мероприятия по отводу войск вдоль всей линии разграничения. Такая задача определена начальником генерального штаба Вооруженных сил, министром обороны и главой государства.

Мы к этому готовы ради улучшения жизни наших граждан и, в конце концов, все будет зависеть от зеркальных действий с противоположной стороны" – сказал Кравченко.

Также Кравченко рассказал о перспективах создания безопасных районов вокруг населенных пунктов Золотое и Петровское.

Он добавил, что в Станице Луганской сейчас идут подготовительные работы к началу работ по восстановлению моста. Уже подготовлена площадка под строительную технику и для размещения строительных материалов, расширено и восстановлено дорожное покрытие подъездной дороги.

Кроме того, планируется запустить дополнительный автобус, чтобы облегчить пересечение линии разграничения.

Напомним, 1 июля президент Владимир Зеленский заявил, что в Станице-Луганской произошло разведение войск с обеих сторон. Это подтвердила Мониторинговая миссия ОБСЕ.

4 августа стало известно, что ремонт разрушенного моста в Станице Луганской после разведения сил не могут начать из-за отсутствия гарантий безопасности со стороны незаконных вооруженных формирований ОРЛО.

20 августа украинская сторона начала демонтировать фортификационные сооружения у моста в Станице Луганской. Оккупанты тогда отказались от "зеркальных" действий.