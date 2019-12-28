В ОРДЛО озвучили формулу для обмена удерживаемыми лицами

Представители "ЛДНР" в воскресенье, 29 декабря, в рамках обмена удерживаемыми лицами по формуле "всех установленных на всех установленных" передадут Киеву 55 человек и рассчитывают получить 87 своих сторонников. Об этом в сообщила представитель "ДНР" в гуманитарной подгруппе Дарья Морозова, передает УНН.

"Киев и Донбасс согласовали дату обмена пленными по принципу "всех установленных на всех установленных". В это воскресенье, 29 декабря, то есть еще до Нового года, как об этом договорились лидеры "нормандской четверки", украинская сторона должна передать 87 человек. Донецк и Луганск освободят 55", - сказала Морозова.

Напомним, Украина согласовала с ОРДЛО точную дату обмена по формуле "всех установленных на всех установленных". Обмен планируется провести уже 29 декабря. 23 декабря во время трехсторонних переговоров Киев и "ЛДНР" достигли договоренности относительно обмена в формате "всех установленных на всех установленных".

Как сообщалось, по уточненной информации, обмен удерживаемыми лицами между Киевом и неподконтрольными территориями Донбасса состоится 29 декабря в 11:00 на контрольно-пропускном пункте "Майорское".