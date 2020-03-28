В Париже от коронавируса умерла принцесса Бурбон-Пармская

28 марта 2020 г. 12:10
Источник: ZN.UA
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Принцесса Мария Тереза, член королевской семьи Бурбон-Парма скончалась в Париже в возрасте 86 лет из-за осложнений от коронавируса. 

Принцесса родилась в 1933 году у в семье принца Ксавье и Мадлен де Бурбон, у которых было всего шесть детей. Она умерла, не выйдя замуж и не родив своих собственных детей, но пережив несколько племянниц и племянников, в том числе принца Карлоса Бурбон-Пармского, герцога Пармского и Пьяченца, принцессу Маргариту, принца Хайме и принцессу Марию-Каролину.

Похороны принцессы прошли 27 марта.

Пандемия коронавируса затронула тысячи людей во всем мире, в том числе королевские семьи. Принц Монако, 62-летний принц Альберт, был первым главой государства, у которого был положительный результат тестирования на вирус. Принц Уэльский, которому 71 год, также заразился коронавирусом.

 

 

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