В Париже от коронавируса умерла принцесса Бурбон-Пармская

Принцесса Мария Тереза, член королевской семьи Бурбон-Парма скончалась в Париже в возрасте 86 лет из-за осложнений от коронавируса.

Принцесса родилась в 1933 году у в семье принца Ксавье и Мадлен де Бурбон, у которых было всего шесть детей. Она умерла, не выйдя замуж и не родив своих собственных детей, но пережив несколько племянниц и племянников, в том числе принца Карлоса Бурбон-Пармского, герцога Пармского и Пьяченца, принцессу Маргариту, принца Хайме и принцессу Марию-Каролину.

Похороны принцессы прошли 27 марта.

Пандемия коронавируса затронула тысячи людей во всем мире, в том числе королевские семьи. Принц Монако, 62-летний принц Альберт, был первым главой государства, у которого был положительный результат тестирования на вирус. Принц Уэльский, которому 71 год, также заразился коронавирусом.