В ПАСЕ затормозили создание пророссийской группы через фальсификацию подписей

В ПАСЕ затормозили и даже поставили под вопрос создания новой "пророссийской группы" под названием "Свободные демократы".

Об этом говорится в материале ЕвроПравды "Плагиат и подделка: как создают пророссийскую группу в ПАСЕ".

"Свободных демократов" в ПАСЕ считают "пророссийской и проазербайджанською" группой, поскольку в нее должны войти депутаты, симпатизирующие Москве и Баку.

"Европейская правда" получила в распоряжение документы, которые свидетельствуют: похоже, эта группа пока не получит ни финансирования, ни комитетских должностей, ни права претендовать на руководство ассамблеей.

Руководитель другой фракции в ПАСЕ "Европейских консерваторов" заявил об обнаружении проблемы в документах "Свободных демократов" и разослал письма об этом всем представителям Бюро ПАСЕ