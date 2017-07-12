В ПАСЕ затормозили создание пророссийской группы через фальсификацию подписей

12 июля 2017 г. 11:56
Источник: Европейская правда
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В ПАСЕ затормозили и даже поставили под вопрос создания новой "пророссийской группы" под названием "Свободные демократы".

Об этом говорится в материале ЕвроПравды "Плагиат и подделка: как создают пророссийскую группу в ПАСЕ".

"Свободных демократов" в ПАСЕ считают "пророссийской и проазербайджанською" группой, поскольку в нее должны войти депутаты, симпатизирующие Москве и Баку.

"Европейская правда" получила в распоряжение документы, которые свидетельствуют: похоже, эта группа пока не получит ни финансирования, ни комитетских должностей, ни права претендовать на руководство ассамблеей.

Руководитель другой фракции в ПАСЕ "Европейских консерваторов" заявил об обнаружении проблемы в документах "Свободных демократов" и разослал письма об этом всем представителям Бюро ПАСЕ

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