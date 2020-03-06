В Польше анонсировали визит президента Дуды в Харьков

Президент Польши Анджей Дуда 13 апреля планирует прибыть в Харьков и почтить память жертв Катынской трагедии. Об этом заявил вице-премьер-министр Польши Петр Глинский, сообщает TVN24.
Центральные торжества по случаю почтения памяти жертв катынского преступления состоятся на площади Пилсудского в центре Варшавы.
Тогда будут зачитаны фамилии всех жертв Катынской трагедии.
"Президент будет 13 апреля в Харькове, ведь там также есть Катынское кладбище. Он будет в Харькове, поскольку преступления совершались в нескольких, по крайней мере четырех, местах", - отметил Глинский.
Информацию о возможном визите Дуды в Харьков пока не подтвердил представитель президента РП Блажей Спыхальский.
Он отметил, что детали участия президента в мероприятиях к 80-летию катынского преступления будут обнародованы во время пресс конференции на следующей неделе.