В Польше назвали выдворение историка Глембоцкого из России "враждебным актом"

Польша считает выдворение историка Генрика Глембоцкого из России "враждебным актом" в отношении ученых, изучающих вопрос "порабощения поляков" Советским Союзом.

Об этом заявил глава оборонного ведомства страны Антони Мацеревич, сообщает "112 Украина" со ссылкой на Polska Agencja Prasowa.

По словам Мацеревича, депортированный историк занимался изучением преступлений советского режима в отношении поляков, что и стало причиной выдворения.

"Это известный историк, занимавшийся, в частности, тематикой, связанной с органами безопасности советского государства, очень глубоко изучал тот аппарат, а потому, я думаю, что это враждебный акт в отношении тех историков..., которые показывают уровень зависимости и порабощения поляков Советским Союзом. Я так это объясняю", - заявил он.

Польский министр добавил, что личности вроде Глембоцкого, рассказывающие, "чем на самом деле была советская тоталитарная система, являются нежелательными".

Напомним, ФСБ выслала из России польского историка Глебоцкого, угрожая ему "насильственной депортацией". Это произошло после того, как он прочитал несколько открытых лекций о репрессиях сталинского периода.