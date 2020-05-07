В Польше перенесли президентские выборы, запланированные на 10 мая

Президентские выборы в Польше, намеченные на воскресенье, 10 мая, решили перенести на более поздний срок из-за пандемии коронавируса.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление правящей партии "Право и справедливость".

Разногласия из-за даты выборов начались с начала пандемии. Правящая партия настаивала на голосовании, а оппозиция обвинила ее в том, что она ставит политическую выгоду выше общественного здоровья.

"После истечения крайнего срока 10 мая 2020 года и ожидаемой отмены выборов Верховным судом, ввиду того, что они не были проведены, спикер Сейма Республики Польша объявит новые президентские выборы как можно скорее", - заявили партии.

Напомним, 7 апреля Сейм Польши принял закон о заочном голосовании на президентских выборах. Планировалось, что избиратели должны положить конверт со своими избирательными бюллетенями в специальный почтовый ящик по месту, где они внесены в список избирателей.

В бойкоту выборов призвал бывший премьер-министр страны и экс-президент Европейского совета Дональд Туск, отметив, что "ситуация, которую подготовило правительство, не будет иметь ничего общего с выборами", а еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс заявил, что если президентские выборы состоятся в нынешних условиях, они могут не соответствовать целому ряду международных стандартов.

Кандидат в президенты от крупнейшей оппозиционной партии "Гражданская платформа" Малгожата Кидава-Блонская заявила, что не будет участвовать в выборах, если голосование будет происходить по почте.

6 мая Сенат Польши не поддержал проведение выборов по почте.