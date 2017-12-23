В предвыборной программе, обнародованной Собчак, есть пункты об Украине

Известная российская журналистка и телеведущая Ксения Собчак, которая заявила о своем намерении участвовать в выборах президента России, опубликовала свою предвыборную программу.

Программу, которую Собчак назвала "123 тяжелых шага", она опубликовала на своем официальном сайте.

Предвыборная программа кандидата "против всех" также состоит из четырех разделов: "Внутренняя политика", "Развитие экономики", "Социальная политика" и "Внешняя политика".

Во "Внутренней политике" Собчак настаивает, что Россия должна перейти от "суперпрезидентской республики" к "полноформатной парламентской демократии", а для этого необходимо внести изменения в Конституцию.

В предпоследних пунктах своей программы Собчак настаивает, что Кремль должен остановить необъявленные войны и конфликты и вспоминает здесь об Украине.

"Мы должны прекратить гибридную войну, которую сейчас ведет наша страна на востоке Украины. Мы настаиваем на немедленном возвращении на родину российских военнослужащих, в любом статусе присутствующих сейчас на территории Украины и Сирии. Необходимо немедленно обнародовать списки всех погибших на необъявленных войнах", – говорится в одном из пунктов программы, который Собчак внесла в раздел "Социальная политика".

Последним пунктом в предвыборной программе Ксении Собчак является "вопрос о Крыме", где она предлагает провести на оккупированном полуострове еще один референдум.

Ранее в своих публичных выступлениях Ксения Собчак уверяла, что согласно нормам международного права Крым принадлежит Украине.

Президентские выборы в России запланированы на 18 марта 2018-го года.