В пятницу полностью закроют границу Украины для пассажирских перевозок

К концу дня пятницы, 27 марта, Кабмин остановит любое движение через границу Украины с любой стороны в связи с распространением коронавируса. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства.

"Отдельно предлагается разработать план по закрытию границ с точки зрения любых пассажирских перевозок. В этом есть насущная необходимость, потому что за последние недели мы видим, что единственным источником попадания коронавируса в Украине был поток граждан из-за рубежа и этот поток продолжается, и это усиливает и увеличивает число людей, зараженных этой инфекцией", - отметил он.