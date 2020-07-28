В Раде хотят отставки Степанова с должности главы Минздрава

28 июля 2020 г. 11:36
Источник: УНИАН
1 просмотр

В Верховной Раде зарегистрирован проект постановления об увольнении Максима Степанова с должности министра здравоохранения. Об этом говорится на сайте парламента.

Инициаторами документа стали 96 народных депутатов из разных фракций, в частности "Голоса", "Европейской солидарности" и "Слуги народа". Датой регистрации проекта постановления значится 27 июля.

Ранее в "Голосе" уже анонсировали сбор подписей за отставку Степанова. Отечественный Минздрав Степанов возглавил 30 марта 2020 года, сменив на этом посту Илью Емца.

Раздел:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов и видеомонтажеров. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Антиквариат. Золото.                          Астролог. Т.+38 066-625-95-84.                          Sexshop. Суперподарки.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53