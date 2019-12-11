В Раде из-за земельного вопроса подрались депутаты (видео)

11 декабря 2019 г. 12:25
Источник: Левый берег
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В Верховной Раде после заседания Комитета по вопросам аграрной политики произошла драка.

Видео инцидента опубликовал в Фейсбук сотрудник Кабинета министров Андрей Якобчук.

Столкновения произошли между депутатом от фракции "Слуга народа" Андреем Богданцом и представителями ВО "Свобода".

В частности, в драке участвовали нардепы Рады 7-го созыва от фракции "Свобода" Эдуард Леонов и Игорь Мирошниченко.

Напомним, сегодня Комитет Рады рассматривал законопроект об обороте земли, которым предусматривается открытие рынка земли. Нардепы готовили документ № 2178-10 к рассмотрению во втором чтении.

 

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