В Раде назвали условия поддержки Зеленского

Избранного президента Украины Владимира Зеленского нынешний состав Верховной рады может поддержать при определенных условиях.

Об этом в интервью РБК-Украина заявил глава парламентского комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности и обороны, член фракции "Народного фронта" Сергей Пашинский.

Пашинский отметил, что, скорее всего, его фракция, а также "Блок Петра Порошенко" могут поддержать инициативы Зеленского без необходимости роспуска Рады.

"Если его законодательные инициативы не будут идти вразрез с нашим курсом на ЕС, НАТО и защитой страны от российской агрессии, он будет поддержан. Мы не собираемся, по крайней мере, я не собираюсь - и такая же позиция наших депутатов, насколько мне известно - блокировать какие-то его инициативы только потому, что мы хотим его заблокировать. Могу ответственно заявить, что все его законодательные акты, направленные на усиление государства Украина, будут поддержаны", - добавил Пашинский.

Ранее спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий заявил, что парламент определится с датой инаугурации Зеленского на этой пленарной неделе.

Также стало известно, что команда Зеленского почти подготовила план на первые 100 дней.