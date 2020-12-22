В Раде рассказали, когда могут быть назначены выборы мэра Харькова

22 декабря 2020 г. 9:30
Источник: РБК-Украина
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Заместитель главы фракции "Слуга народа" в парламенте Александр Корниенко сообщил, что довыборы в Харькове могут пройти только в две даты. Это последнее воскресенье марта и последнее воскресенье октября.

По его словам, на 28 марта, скорее всего, не выйдет, могут не успеть пройти все процедуры.

"Выборы объявляются за 60 дней - это конец января, до этого момента у нас всего лишь одна сессия, одна пленарная неделя", - сказал Корниенко.

Однако источник РБК-Украина в среде местного самоуправления считает, что выборы в Харькове пройдут не раньше следующей осени.

Сейчас функции мэра исполняет секретарь Харьковского городского совета Игорь Терехов.

В ОПОРЕ сообщили, что исполняющий обязанности мэра не позднее чем на пятнадцатый день после смерти городского главы обращается в парламент с ходатайством о назначении внеочередных выборов.

 

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