В Раде уже зарегистрировали законопроект об отмене решения закона о Конституционном суде

13 июля 2017 г. 17:02
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В Верховной Раде Украины зарегистрирован проект постановления об отмене сегодняшнего решения парламента о принятии в целом как закона законопроекта о Конституционном суде Украины (№6427-д-П).

Автором проекта постановления является внефракционный депутат Юрий Левченко.

Как известно, глава парламента не может подписать принятый закон, пока не будет рассмотрен и отклонен зарегистрированный проект постановления об отмене решения о принятии закона.

Напомним, сегодня Верховная Рада приняла закон «О Конституционном Суде Украины» (№6427-д). Соответствующее решение поддержали 245 из 364 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале. Закон определяет порядок организации и деятельности Конституционного суда, статус судей Конституционного суда, основания и порядок обращения в него, процедуру рассмотрения им дел и выполнения его решений.

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