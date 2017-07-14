В Раде захотели начинать заседания с молитвы

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект, который обязывает депутатом читать молитву "Отче наш" после открытия пленарных заседаний.

Проект закона №6722 "О внесении изменений в Регламент Верховной Рады Украины (относительно чтения молитвы "Отче наш" сразу после открытия пленарных заседаний)" внесен в парламент 13 июля.

Авторами документа значатся депутаты от фракции "Блок Петра Порошенко" Оксана Билозир, Николай Лаврик, Юрий Соловей, председатель фракции "Самопомощь" Олег Березюк, депутаты Павел Унгурян ("Народный фронт"), Валерий Дубиль ("Батькивщина"), Юрий Павленко и Юрий Мирошниченко ("Оппозиционный блок") и Андрей Шипко (группа "Партия "Возрождения").