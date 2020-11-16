В Раде зарегистрировали постановление об отмене "карантина выходного дня"

16 ноября 2020 г. 14:00
Источник: Укринформ
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Заместитель Председателя Верховной Рады Елена Кондратюк зарегистрировала в парламенте проект постановления № 4381 о рекомендации правительству отменить карантин выходного дня. Об этом политик заявила во время согласительного совета.

"Сегодня под моим руководством и руководством всех фракций и групп было зарегистрировано специальное постановление 4381 о рекомендации отменить карантин выходного дня правительству", - сказала Кондратюк.

В то же время политик призвала местные органы власти и самоуправления ответственно относиться к внедрению карантинных мероприятий, ведь "сама конфронтация центра и регионов является абсолютно разрушительной для государства".

"Если Кабинет Министров принял такое решение - его нужно выполнять. Я убеждена, что правила карантина, как и законы должны быть одинаковыми для всех", - добавила вице-спикер.

При этом Кондратюк призвала принять также и проект постановления № 4320 "О своевременном информировании граждан в случае усиления противоэпидемических мероприятий с целью надлежащей подготовки к такому усилению".

Как сообщалось, 11 ноября Кабинет Министров ввел в Украине карантин выходного дня - с 14 по 30 ноября.

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