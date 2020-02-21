В РФ вынесли заочный приговор украинскому экс-министру Гриценко

21 февраля 2020 г. 14:35
Источник: Корреспондент.net
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В России один из окружных военных судов Москвы заочно приговорил бывшего министра обороны Украины Анатолия Гриценко к шести годам колонии за якобы призывы к террористическим актам на территории РФ. Об этом сообщает ТАСС в пятницу, 21 февраля.

"Суд, выслушав мнения сторон, признал виновным Гриценко по статье о призывах к осуществлению террористической деятельности на территории Российской Федерации с использованием средств массовой информации (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ) и постановил назначить ему заочное наказание в виде шести лет колонии общего режима", – огласил приговор судья Даниил Логачев.

Суд также лишил Гриценко права занимать должности в государственных органах или органах местного самоуправления в течение трех лет, срок наказания будет исчисляться с момента его фактического задержания.

Как известно, в России Гриценко обвинялся в совершении публичных призывов к осуществлению террористической деятельности на территории РФ. Он был объявлен в международный розыск, в апреле 2019 года заочно арестован.

Накануне сообщалось, что Интерпол отказал России по делу Анатолия Гриценко. Также рекомендовано государствам-членам Интерпола удалить Гриценко из своих розыскных баз, если он ранее туда был внесен.

 

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