В РФ заявили о новом "препятствии" для обмена

Для обмена удерживаемыми лицами между Украиной и неподконтрольными районами Донбасса в Минске появилось новое "препятствие". Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в эфире одного из российских телеканалов, передает ТАСС.

"В Париже призвали контактную группу согласовать списки для обмена всех установленных на всех установленных. Цель - "всех на всех", но когда они все эти годы сопоставляли списки, то оказалось, что не все взаимно подтверждены", - сказал он.

Министр напомнил о существовании списков "подтвержденных" лиц, о местонахождении которых известно.

"Теперь в контактной группе появился новый критерий: установленные - да, но они не все "процессуально очищенные". Это означает новое препятствие к тому, чтобы люди до Рождества и Нового года вернулись домой", - заявил Лавров.

Как сообщалось, 18 декабря в Минске переговорщикам не удалось договориться об обмене пленными на Донбассе, о котором приняли решение на саммите в Париже.

Также не было достигнуто соглашения о "полном" прекращении огня.