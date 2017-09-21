В России генерируют новые фейки - о проекте резолюции Украины в ООН по миротворцам

Российские СМИ распространили ложную информацию о том, что Украина подала в Совет Безопасности ООН свой проект резолюции относительно миротворческой миссии на Донбассе.

Об этом говорится в статье на сайте "ЕвроПравды" "Миротворческий фейк" российских СМИ: почему Украина не регистрировала проект резолюции в Совбезе ООН".

Российское издание "КоммерсантЪ" со ссылкой на источники в МИД РФ сообщило, что Украина внесла свой проект резолюции после того, как это сделала Россия. Однако это откровенная ложь, потому что в Совбезе ООН нет украинского проекта резолюции. В ООН действительно есть документ, в котором расписано наше видение будущей миротворческой миссии.

Это – письмо президента Петра Порошенко, которое есть в распоряжении всех участников Совбеза, включая россиян. Оно зарегистрировано в ООН еще в апреле 2015 года. Украина хоть и имеет право подать встречный проект по идее россиян, но не делала этого. Мотивов несколько, и главный из них – это то, что такой шаг может нам навредить и подталкивать Совбез к принятию документа в неприемлемой для нас редакции.

"В ООН распространена практика "сближения сторон". Если есть два официально зарегистрированных документа, друзья России в Совбезе могут сказать: что же, давайте искать что-то среднее между ними. Но в российском документе есть несколько неприемлемых для нас положений", – пояснил один из дипломатов.

Россияне, в частности, хотят завести миротворцев только для охраны миссии ОБСЕ, только на контактную линию (без предоставления им права проверять хранения тяжелого оружия и контроля за границей), а также настаивают, чтобы для переговоров о миссии Украина признала самопровозглашенную "власть" "ЛДНР" и начала контакты с ней. Любой из этих пунктов, если останется в "компромиссном" документе, сделает резолюцию неприемлемой