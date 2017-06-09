В России - масштабный сбой в терминалах "Сбербанка", карточки не работают - СМИ

Около 17.00 в пятницу, 9 июня, в России произошел масштабный сбой при обслуживании банковских карт.

Перестали работать POS-терминалы Сбербанка, сообщают "Ведомости".

Корреспонденту издания не удалось расплатиться в нескольких торговых точках, которые обслуживает Сбербанк. В колл-центре банка рассказали, что есть сложности с работой карт во всех каналах обслуживания Сбербанка.

В колл-центре Газпромбанка автоответчик сообщил, что «возможны затруднения на стороне Сбербанка при проведении операций по пластиковым картам в устройствах данного банка». Сотрудник колл-центра Альфа-банка заявил, что временно не проходят платежи по картам, поскольку на стороне Сбербанка проблема со списаниями.

В колл-центре «ВТБ 24» заявили, что его POS-терминалы не работают по техническим причинам.

Проблема связана только с работой терминалов Сбербанка, сообщил "Ведомостям" источник на платежном рынке. Однако, отмечает издание в колл-центрах Райффайзенбанка, Юникредитбанка, «Открытия» и Промсвязьбанка сообщают, что расплатиться не удается из-за проблем с картами самих банков.

Время ожидания в колл-центрах крупнейших банков сейчас составляет более 10 минут. «Сейчас очень много обращаются к нам клиентов с жалобами на проблемы с платежами, это массовой технический сбой. Мы пока что не видим причины произошедшего», - сообщил «Ведомостям» сотрудник колл-центра «Открытия». Он объяснил, что именно большим количеством звонков клиентов вызвано длительное ожидание ответа оператора.