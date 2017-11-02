В России на безрукого активиста завели дело о нападении на полицейского

На руководителя инициативной группы жителей Вольного аула (Россия) Аслана Иритова и его брата Беслана завели уголовное дело о нападении на сотрудника полиции.

Об этом сообщает телеканал "Дождь" со ссылкой на дочь активиста Лилию Иритову.

По словам Иритовой, которое подали на ее отца, говорилось, что пострадавшему от нападения Аслана Иритова наложили четыре шва. Однако дочь активиста утверждает, что, когда ее отца, у которого нет кистей рук, забрал ОМОН, этот человек стоял у ворот их дома. По ее словам, "прекрасно было видно, что на его лице нет ни ссадины, ничего вообще".

Накануне Иритова забрали для допроса в Следственный комитет (СК), его продержали там до 22:00, рассказала Лилия Иритова. Вместе с ним ОМОН забрал и Беслана Иритова.

В СК и МВД по Кабардино-Балкарии Дождю не смогли прокомментировать эту информацию.

Ранее после проведения собрания старейшин в ауле, на котором Иритов планировал обсудить проблему с землей аула, отошедшей в ведение мэрии, активиста задержали. Его дочь сообщала "Дождю", что при задержании Иритова полиция ворвалась в дом. "Меня побили, моей матери поломали два пальца, брату отцовскому поломали ребро. Аслана избили и забрали в правоохранительные органы", - говорила она. По ее словам, дело на него и Беслана завели после отказа забирать из полиции заявление об избиении полицией семьи Иритовых.

После задержания активиста жители города устроили стихийный сход у здания администрации города, они требовали отпустить Иритова, который на тот момент находился в правоохранительных органах. Сход проходил мирно, однако полиция задержала 12 человек. После этого городской суд Нальчика оштрафовал Иритова на 15 тыс. рублей, сообщал "Кавказский узел". Его признали виновным в организации несогласованного митинга. Сам активист подчеркивал, что это был не митинг, а реакция на его задержание.

Волный аул в Кабардино-Балкарии граничит с Нальчиком. На протяжении нескольких лет жители аула требуют выделить им земли для строительства частного жилья. По словам Иритова, еще в 90-е годы власти забрали у аула эти земли обманным путем.