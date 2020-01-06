В России остаются около сотни украинских политзаключенных, - МИД

В России около сотни украинских политзаключенных проведут рождественские праздники за решеткой. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины в Facebook.

МИД Украины призвал международное сообщество не ослаблять давление на Россию до тех пор, пока не будут освобождены все украинские политические заключенные - и те, кто находится в России, и те, кто на временно оккупированных территориях.

"Около 100 граждан Украины, которые незаконно находятся в заключении в России, "празднуют" рождественские праздники в тюрьме. Снова. Некоторые из украинских политзаключенных были освобождены и вернулись домой к своим семьям и друзьям, но они не могли видеться с близкими годами и "отмечали" в тюрьмах много праздников", - сказано в сообщении.

Напомним, 29 декабря на КПВВ "Майорское" состоялся обмен удерживаемыми лицами между Украиной и ОРДЛО. В Украину из ОРДЛО вернулось 76 человек. Среди освобожденных - журналист Станислав Асеев, а также 12 военнослужащих. Полный список украинцев, освобожденных из ОРДЛО, можно посмотреть ЗДЕСЬ.

Украина в свою очередь, по предварительной информации, отдала боевикам 127 человек, еще 14 отказались.

Обмен удерживаемыми лицами между властями Украины и ОРДЛО уже поприветствовали США, а также Германия и Франция.