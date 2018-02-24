В России отреагировали на вступление в силу закона о реинтеграции Донбасса

24 февраля 2018 г. 16:00
Источник: УНИАН
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В Министерстве иностранных дел РФ отреагировали на вступивший в силу закон о реинтеграции Донбасса.

На своем официальном сайте министерство пишет, что "документ создает условия для насильственного захвата неконтролируемых Киевом территорий Донецкой и Луганской областей, легализует использование украинской армии против мирного населения".

В сообщении говорится, что подписав закон президент Петр Порошенко "развязал руки "партии войны" и "подписал приговор" Минским договоренностям.

В МИД РФ подчеркнули, что вступление закона в силу совпадает с годовщиной расстрела Небесной Сотни на Майдане в 2014 году, который в министерстве назвали "государственным переворотом, совершенным украинскими националистами".  

Во внешнеполитическом ведомстве РФ также рассчитывают, что "западные кураторы" Украины смогут повлиять на Киев и не допустить "претворения в жизнь гибельного для украинской государственности сценария".

Ранее в МИД РФ закон про деокупацию Донбасса называли "подготовкой к новой войне".

 

 

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